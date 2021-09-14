ФСБ задержала адвоката с 15 миллионами рублей

В Оренбургской области ФСБ задержала адвоката, заподозренного в мошенничестве. Об этом во вторник, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Радик Галимов.

По версии следствия, подозреваемый убедил проходящего по уголовному делу россиянина, что может помочь ему вернуть ранее изъятое местной полицией компьютерное оборудование для майнинга криптовалют. Свои услуги адвокат оценил в 15 миллионов рублей. При этом реальной возможности помочь у него не было. В момент получения денег в понедельник, 13 сентября, он был задержан оперативниками ФСБ.

СКР возбудил уголовное дело по статье 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Задержанный является членом адвокатской палаты Оренбургской области.

Как сообщает издание orenday.ru, ранее задержанный занимал должность заместителя прокурора Дзержинского района Оренбурга, но был уволен со службы по отрицательным мотивам. В 2013 году сотрудники ГИБДД заподозрили его в вождении в нетрезвом виде. Мужчина отказался от медосвидетельствования.