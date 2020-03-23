Полковника МВД отправили под домашний арест за помощь наркоману

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест полковника МВД за помощь наркоману. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщается на сайте суда.

Обвинения ему предъявлены по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Домашний арест продлится до 18 мая 2020 года.

По информации газеты «Коммерсантъ», полковник МВД отдал распоряжение подчиненным не привлекать к административной ответственности доставленного в отдел местного жителя, который, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. Начальник районного отделения полиции, по версии следствия, также приказал уничтожить доказательства в отношении задержанного.

Ранее 23 марта сообщалось, что в Брянской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в пять миллионов рублей адвокатом из Санкт-Петербурга. По данным следствия, уголовное дело расследуется в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга: он обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере») УК РФ.

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