Россиянам рассказали об избе Сталина во Ржеве

Во Ржеве под Тверью есть дом-музей, который неофициально называют «Избой Сталина». В 1943 году здесь останавливался Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, город к тому моменту уже был освобожден от немецких войск. Об истории музея россиянам рассказал портал KP.RU.

Отмечается, что Сталин был здесь в ночь с 4 на 5 августа 43-го. Именно отсюда он дал приказ о проведении праздничного салюта в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода.

Хозяйкой избы была работница местной льночесальной фабрики. После визита Сталина ей выделили новое жилье, а ее дом превратили в избу-читальню (аналог сельского клуба). Позднее здесь устроили Музей Сталина, однако после развенчания культура личности советского лидера экспозицию убрали.

Спустя несколько десятков лет, в 2015 году, в избе открыли музей под названием «Калининский фронт. Август 1943 года». На месте вернули библиотеку и посвященную Сталину выставку. Перед избой сейчас стоят бюсты генералиссимуса, командующего Калининским фронтом Еременко и 12 Героев Советского Союза, родившихся в Ржевском районе.

Посетить музей можно со вторника по пятницу с 10 до 18 часов, а также в выходные с 10 до 17 часов. В понедельник в избе Сталина выходной.