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Раскрыт секрет заклепок на джинсах

Заклепки на джинсах скрепляют ткань в тех местах, где она может порваться

Фото: Unsplash

Журналисты The Sun раскрыли секрет заклепок на джинсах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно материалу, заклепки являются важной частью джинсов, поскольку они скрепляют ткань в тех местах, где она может порваться. Например, в области карманов.

Основатели джинсовой компании Levi Strauss & Co Джейкоб Дэвис и Леви Страусс получили в США патент на заклепки, которые служили для «усовершенствования крепления карманов».

«Добавив металлические заклепки к рабочим штанам, которые позже будут известны как базовые синие джинсы, они создали более прочный предмет одежды для мужчин», — говорится на официальном сайте компании.

Ранее в декабре журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.

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Айсель Эюбова
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