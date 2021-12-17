Раскрыт секрет заклепок на джинсах

Журналисты The Sun раскрыли секрет заклепок на джинсах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно материалу, заклепки являются важной частью джинсов, поскольку они скрепляют ткань в тех местах, где она может порваться. Например, в области карманов.

Основатели джинсовой компании Levi Strauss & Co Джейкоб Дэвис и Леви Страусс получили в США патент на заклепки, которые служили для «усовершенствования крепления карманов».

«Добавив металлические заклепки к рабочим штанам, которые позже будут известны как базовые синие джинсы, они создали более прочный предмет одежды для мужчин», — говорится на официальном сайте компании.

Ранее в декабре журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.