Специалисты Академии наук Татарстана награждены премией «Ключевое слово»

Специалисты Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова при Академии наук Республики Татарстан стали лауреатами премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Об этом пишет «Татар-информ».

Отмечается, что татарстанский коллектив победил в категории «Лучший научный проект» за книжную серию «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая». Награду специалистам вручили в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации». Всего в конкурсе участвовали 340 заявок из 62 российских регионов.

Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» проводится в пятый раз.

