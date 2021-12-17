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Специалисты Академии наук Татарстана награждены премией «Ключевое слово»

Специалисты Академии наук Татарстана получили премию за сохранение языкового многообразия

Фото: @fadn_rossii

Специалисты Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова при Академии наук Республики Татарстан стали лауреатами премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Об этом пишет «Татар-информ».

Отмечается, что татарстанский коллектив победил в категории «Лучший научный проект» за книжную серию «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая». Награду специалистам вручили в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации». Всего в конкурсе участвовали 340 заявок из 62 российских регионов.

Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» проводится в пятый раз.

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Евгений Шульгин
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