Обидевшаяся на шутку о бровях российская школьница ударила ножом одноклассника

В Ейске школьница ударила ножом одноклассника, обидевшись на шутку об обесцвеченных бровях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях знакомые российских школьников отмечали, что они поссорились из-за неудачной шутки. Восьмиклассница обиделась на то, что мальчик высмеял ее при других детях. На одной из перемен она решила отомстить однокласснику.

Мальчик был ранен в плечо. Ему уже оказали помощь в одном из городских медпунктов.

В полиции рассказали, что начали проводить проверку по данному факту.

Ранее в школе №691 Санкт-Петербурга ученик ранил ножом одноклассника во время урока. Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.

