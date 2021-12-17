Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Обидевшаяся на шутку о бровях российская школьница ударила ножом одноклассника

В Ейске школьница ударила ножом одноклассника из-за шутки об обесцвеченных бровях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Ейске школьница ударила ножом одноклассника, обидевшись на шутку об обесцвеченных бровях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсетях знакомые российских школьников отмечали, что они поссорились из-за неудачной шутки. Восьмиклассница обиделась на то, что мальчик высмеял ее при других детях. На одной из перемен она решила отомстить однокласснику.

Мальчик был ранен в плечо. Ему уже оказали помощь в одном из городских медпунктов.

В полиции рассказали, что начали проводить проверку по данному факту.

Ранее в школе №691 Санкт-Петербурга ученик ранил ножом одноклассника во время урока. Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах
Российский миллиардер назвал главный риск для компаний в 2022 году
Поклонская защитила диссертацию на тему российско-украинских отношений
Украинские военные в Донбассе заявили о готовности «победить или умереть»
Перебежчик Чечко обвинил контрразведку Польши в запугивании польских солдат
F-35 получит модернизированные средства радиоэлектронной борьбы
В Госдуме выступили против праздника в День окончания Великого стояния на Угре
Легенда сборной России назвал единственный плюс нового тренера «Спартака»
Россияне смогут оплачивать «взглядом» обеды в поездах
Стилисты назвали пять устаревших трендов 2021 года
Агутин раскрыл подробности о гонорарах артистов «Голубых огоньков»
Перенесшая омикрон россиянка рассказала о болезни
Татьяну Тарасову госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter