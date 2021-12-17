В Москве пройдет XIV Международный конкурс артистов балета

XIV Международный конкурс артистов балета пройдет с 1 по 11 июня 2022 года в Москве, в Государственном академическом Большом театре России. Об этом говорится в сообщении «РОСКОНЦЕРТА».

Международный конкурс артистов балета имеет государственный статус и играет значительную роль в развитии современного балетного искусства. На сегодняшний день конкурс артистов балета является одним из самых авторитетных балетных состязаний мира.

По традиции, конкурс проходит каждые четыре года. Предыдущий, XIII конкурс, состоялся в 2017 году, следующий в связи с пандемией был перенесен на 2022 год.

Учредителями конкурса выступают правительство и Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Международной федерации балетных конкурсов. Организатор XIV Международного конкурса артистов балета — ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

Художественный руководитель конкурса — народный артист СССР, президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра России, профессор Юрий Григорович.

«Основанный в 1969 году выдающимися деятелями балетного искусства — Галиной Улановой, Игорем Моисеевым и Юрием Григоровичем, Международный конкурс артистов балета — масштабный творческий проект, нацеленный на развитие лучших традиций русского балета и поддержку талантливой молодежи. Уверен, что очередной 14-й смотр, откроет новые интересные страницы в летописи конкурса, а его участники выступят ярко, достойно и добьются серьезных профессиональных результатов», — отметил генеральный директор ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» Андрей Малышев.

