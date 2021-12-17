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Появились подробности инцидента со спиленным крестом на могиле в Татарстане

Родным мужчины, с могилы которого в селе Актаныш спилили крест, предложили перезахоронение

Фото: «Вечерняя Казань»

По словам родных Виктора Смирнова, с могилы которого в селе Актаныш в Татарстане спилили православный крест, им предлагали перезахоронить тело умершего на другом кладбище. Появившиеся подробности приводит «Газета.Ru».

Свояченица умершего мужчины Ирина Грегоржевская рассказала, что местный участковый после инцидента «настойчиво рекомендовал» перезахоронить покойного, однако семья не рассматривает такой вариант.

«Мы считаем, что это какая-то дикость. Кроме того, у нас нет никаких законных оснований для этого. Да и как можно перезахоронить, не нарушив волю усопшего, исполнение которой гарантировано в том числе законом?» — рассказала Грегоржевская.

Женщина отметила, что администрация района не стремилась решить вопрос.

Ранее сообщалось, что с могилы покойного спилили православный крест. По словам родственников, мужчина умер в сентябре 2021 года. Когда его решили хоронить в Актаныше, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест, несмотря на то, что кладбище не являлось мусульманским. После того как деревянный крест спилили, родственники обратились в администрацию района. По их словам, местные власти призвали их не восстанавливать крест.

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Анна Филипенко
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