В Татарстане спилили православный крест с могилы мужчины

В Татарстане с могилы жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова мусульмане спилили православный крест. Об этом рассказали родственники мужчины, сообщает «Вечерняя Казань».

По словам родственников, мужчина умер в сентябре 2021 года. Когда его решили хоронить в Актаныше, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест. Несмотря на то, что кладбище не являлось мусульманским, он предполагал, что местные крест снесут.

После того, как деревянный крест спилили, родственники обратились в администрацию района. По их словам, местные власти призвали их не восстанавливать крест. «Местные чиновники признали, что кладбище, на котором похоронен Виктор, не конфессиональное мусульманское, а общественное, но всячески уговаривали нас не возвращать крест на могилу. Говорили, что Актаныш — это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую "национальную чистоту"», — рассказала родственница Смирнова Ирина Грегоржевская.

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев назвал всех татарстанцев татарами. «В Татарстане проживают представители 173 национальностей. В республике живет около четырех миллионов человек. Когда мы едем в другие страны и регионы, все мы — татары. Русские, чуваши, мордва — все татары. Живем в Татарстане — значит, татары», — сказал он.