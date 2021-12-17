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На Украине захотели четкого ответа о вступлении в НАТО

Глава МИД Кулеба: Украине нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Украине нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз, однако Киев их не получает. Об этом заявил лава глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев придерживается позиции, согласно которой процесс интеграции не может быть бесконечным. Кулеба подчеркнул, что в 2022 году в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором будет определяться курс дальнейшего развития альянса. «Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. По словам Зеленского, начало военного конфликта в Донбассе и «оккупация» Россией Крыма повлекли существенный рост числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики.

Ксения Назарова
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