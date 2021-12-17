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Врач обнаружил ребенка в печени у беременной пациентки

У женщины с внематочной беременностью обнаружили плод в печени

Кадр: TikTok

В Канаде врач обнаружил ребенка в печени у женщины. Об этом он рассказал в своем аккаунте в TikTok.

На ролике педиатр Майкл Нарви показывает снимок УЗИ, на котором видно, что плод прикреплен к печени. Он объяснил, что снимок принадлежит 33-летней пациентке, у которой развилась внематочная беременность.

«Мы иногда сталкиваемся с тем, что ребенок начинает развиваться в животе, но в печени — никогда. Это первый подобный случай», — отметил Нарви.

Ролик набрал почти четыре миллиона просмотров и около 20 тысяч комментариев. «Как себя чувствует женщина? А то большинство комментаторов заинтересовала только печень», — написал один из пользователей. Другая добавила: «А вы не могли бы снять видео с объяснением, как подобное могло произойти?».

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. 41-летняя женщина забеременела с помощью ЭКО.

Евгения Черкасова
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