Блогерша показала легкий способ визуально сузить лицо

Жительница США поделилась легким способом визуально сузить лицо с помощью косметики и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Меган Лавалли (Megan Lavallie) регулярно делится с фанатами видео, в которых демонстрирует лайфхаки на тему макияжа. В одном из последних постов она показала, как визуально сделать лицо стройнее, используя технику контуринга (визуальное изменение формы лица при помощи косметических средств — прим. «Ленты.ру»).

Так, по словам девушки, необходимо точечно нанести контурирующий стик не на верхнюю часть челюсти, а под ней. Героиня материала пояснила, что таким образом скулы будут выглядеть более точено, что создаст иллюзию худого лица. Отмечается, что в ролике она использовала продукт бренда Charlotte Tilbury.

Публикация Лавалли стала вирусной и набрала больше 800 тысяч просмотров. В общей сложности ее ролики лайкнули почти шесть миллионов человек. Зрители поблагодарили девушку за предложенный метод в комментариях под постом. «Спасибо!», «Так действительно выглядит лучше», «Прекрасные советы», «Лучшая», «Идеально», — высказывались они.

В апреле девушки нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Блогеры принялись массово публиковать ролики, на которых они делают контуринг, используя солнцезащитный крем. На размещенных кадрах девушки наносят средство на лицо и затем проводят время на солнце. Таким образом с помощью загара они затемняют необходимые части лица.