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Мошенник «продал» майнеру чужой товар и обманом получил миллион рублей

Мошенник свел продавца с покупателем и обманул майнера на миллион рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Москве мошенник обманул 44-летнего майнера, «продав» ему товар другого человека — для этого преступник писал и желающему купить компьютерную технику, и продавцу техники. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, схема преступника была такова: он вышел на связь через сайт объявлений с продавцом компьютерной техники и сообщил тому, что хочет купить партию компьютеров. Параллельно мошенник вел переговоры с 44-летним мужчиной, который решил заняться майнингом криптовалюты и покупал компьютеры.

Когда первый участник схемы, продавец, привез компьютеры майнеру, тот рассчитался с мошенником и перевел ему свыше миллиона рублей, полагая, что технику привез простой курьер, услуги которого уже оплачены. В настоящий момент этим случаем занимается полиция.

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Леонид Микуляк
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