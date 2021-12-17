Мошенник «продал» майнеру чужой товар и обманом получил миллион рублей

В Москве мошенник обманул 44-летнего майнера, «продав» ему товар другого человека — для этого преступник писал и желающему купить компьютерную технику, и продавцу техники. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, схема преступника была такова: он вышел на связь через сайт объявлений с продавцом компьютерной техники и сообщил тому, что хочет купить партию компьютеров. Параллельно мошенник вел переговоры с 44-летним мужчиной, который решил заняться майнингом криптовалюты и покупал компьютеры.

Когда первый участник схемы, продавец, привез компьютеры майнеру, тот рассчитался с мошенником и перевел ему свыше миллиона рублей, полагая, что технику привез простой курьер, услуги которого уже оплачены. В настоящий момент этим случаем занимается полиция.