Стало известно о планах сотовых операторов повысить цены на тарифы

Сотовые операторы планируют повысить цены на тарифы в начале следующего года. Об этом стало известно «Известиям» от четырех источников в отрасли.

По разным оценкам, тарифы на сотовую связь в России могут увеличиться на 6-10 процентов. При этом отмечается, что в прошлом году тарифы повысились на 10 процентов, а в течение 2021-го расценки практически не менялись. Как пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в последние годы операторам труднее повышать тарифы напрямую, так как за ситуацией на рынке следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников пояснил, что предпосылки для роста расходов операторов на фоне снижения их доходов существуют. Так, компании обязаны выполнять требования «закона Яровой», а также готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Кроме того, операторы должны постоянно инвестировать в развитие сетей. «Если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России подорожала на 2,4 процента по сравнению с показателями октября. Сотовая связь в России впервые подорожала более чем на один процент после длительного перерыва.