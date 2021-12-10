В России впервые за год подорожала сотовая связь

В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России подорожала на 2,4 процента по сравнению с показателями октября. Средний размер тарифа на такие услуги в ноябре вырос в цене на 1,6 процента по сравнению с 2020 годом и составил 391,6 рубля, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Сотовая связь в России впервые подорожала более чем на один процент после длительного перерыва. Так, в период с января по май 2020 года цены взлетели более чем на 10 процентов — с 344,2 до 384,2 рубля. До ноября 2021 Росстат зафиксировал увеличение стоимости таких услуг не более чем на 0,34 процента в месяц. В некоторые периоды цены на связь даже падали.

Рост цен в начале 2020 года привел к тому, что в целом за 11 месяцев этого года размер тарифа на услуги сотовой связи в России на 2,6 процента превысил аналогичный показатель 2020 года, несмотря на почти стабильные цены в течение всего года. Отмечается, что операторы повысили стоимость своих услуг на фоне увеличивающейся инфляции в стране.

Представитель «ВымпелКома» подчеркнул, что расценки на слуги мобильных операторов «в целом существенно не менялись» долгое время несмотря на значительные вложения компаний «в модернизацию инфраструктуры для внедрения и развития новых сервисов и услуг».

«В России услуги связи являются одними из самых доступных в мире, что наглядно показывает уровень проникновения услуг. Плюс ко всему на нашем телеком-рынке сложился высокий уровень конкуренции, который позволяет балансировать рынок в целом», — подчеркнул информатор.

Ранее исследователи назвали три условия лояльности абонентов сотовой связи. Наиболее важное из них — соответствие цены и качества предоставляемых услуг.