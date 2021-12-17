Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 17 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3720,31 пункта (минус 0,8 процента), индекс РТС — до 1587,31 пункта (минус 1,08 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи лишь три оказались в плюсе. На 10:10 мск подорожали бумаги «Полюса» (плюс 3,43 процента, до 13 289 рублей за штуку), «Полиметалл» (плюс 2,44 процента, до 1290,8 рубля) и «Яндекса» (плюс 0,84 процента, до 4648,2 рубля). Больше всего подешевели акции «Сургутнефтегаза» (минус 1,06 процента, до 39,28 рубля), «Новатэка» (минус 0,85 процента, до 1639 рублей) и «Газпрома» (минус 0,77 процента, до 325,85 рубля).

Котировки нефти марки Brent упали на 0,79 процента, до 74,43 доллара за баррель, марки WTI — на 0,95 процента, до 71,69 доллара. Январские фьючерсы на природный газ в Европе стоили около 1500 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составил 73,73 рубля (минус 0,02 рубля), курс евро — 83,55 рубля (минус 0,11 рубля). Биткоин торговался по 47 010,6 доллара за монету (минус 3,87 процента).

17 декабря в 13:30 мск состоится последнее в этом году заседание Центробанка России по ключевой ставке. Большинство экспертов ожидают повышения ключевой ставки на один процентный пункт, до 8,5 процента.