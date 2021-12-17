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Мурашко рассказал о выходе из четвертой волны коронавируса

Глава Минздрава Мурашко: мы полностью не вышли из четвертой волны коронавируса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия еще полностью не вышла из четвертой волны коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Еще полностью из нее не вышли. Еще большое количество госпитализаций», — ответил Мурашко на вопрос о четвертой волне заболеваемости коронавирусом.

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Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны коронавируса. Он добавил, что распространение подсчитывается по количеству выявленных случаев COVID-19, а не по смертности.

По его словам, в целом в России наблюдается естественный ход событий, на который влияет в том числе вакцинация.

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Никита Абрамов
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