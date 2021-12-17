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Российскую преподавательницу убил бывший ученик

СКР: житель Алтайского края ограбил квартиру бывшего педагога и нанес ей 10 ударов ножом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новоалтайске задержали 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей бывшей преподавательницы. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

Выйти на его след следствию удалось спустя полгода после преступления; предполагаемый убийца практически не оставил следов.

По версии следствия, 1 июня 2021 года обвиняемый проник в квартиру 65-летней женщины с целью ограбления. Из ценных вещей он обнаружил только два мобильных телефона и хотел уже покинуть жилье, однако столкнулся в дверях с хозяйкой, которая оказалась его бывшей преподавательницей. Женщина узнала грабителя. Испугавшись разоблачения, он десять раз ударил ее ножом и скрылся. В результате полученных ранений женщина скончалась.

На молодого человека завели дело по статьям 105 («Убийство из корыстных побуждений») и 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК РФ. На время следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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