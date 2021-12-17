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Нетерпеливость принесла мужчине семь миллионов рублей

Игрок в лотерею сорвал джекпот благодаря своей нетерпеливости

Фото: Shutterstock

Житель американского населенного пункта Спарроуз-Пойнт, штат Мэриленд, сорвал джекпот и разбогател благодаря своей нетерпеливости. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

40-летний мужчина пришел в продуктовый магазин и вспомнил, что у него в кармане выигрышный лотерейный билет, который он хотел обналичить.

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В этот момент другой покупатель приобретал в автомате лотерейный билет. Американец проявил нетерпеливость и пошел в другой магазин, где получил приз и сделал новую покупку — еще два билета моментальной лотереи. Американец стер защитный слой прямо в магазине. Один из билетов принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов (больше семи миллионов рублей). «Я чуть не упал», — признался мужчина.

Американец убедился в том, что действительно выиграл при помощи установленного в магазине сканера и поспешил домой, чтобы отметить удачу вместе с женой. Он планирует положить полученные деньги на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Уоштено, штат Мичиган, несколько лет играл в лотерею одними и теми же числами и сорвал джекпот. Мужчина планирует потратить деньги на покупку нового дома и автомобиля.

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Алиса Дмитриева
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