Мужчина годами использовал в лотерее одни числа и выиграл 147 миллионов рублей

Житель американского округа Уоштено, штат Мичиган, несколько лет играл в лотерею одними и теми же числами и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

62-летний Джеффри Филлипс купил лотерейный билет в магазине города Челси и вписал в него тот же набор чисел, который каждую неделю использовал для игры в лотерею в течение четырех лет.

«После розыгрыша я проверил выпавшие числа в сети и начал записывать их. После первых нескольких чисел я подумал: “Погодите-ка, они кажутся мне знакомыми”», — рассказал мужчина. В результате американец выиграл два миллиона долларов (147,8 миллиона рублей).

«Когда я понял, что выиграл, я позвонил жене и пригласил ее посмотреть на билет. Мы оба были в шоке. Мы до сих пор не осознали эту новость», — подчеркнул победитель.

Мужчина планирует потратить деньги на покупку нового дома и автомобиля. «Я не могу описать словами чувства от выигрыша. Я до сих пор не понимаю, что все это происходит на самом деле», — заявил он.

Ранее житель австралийского города Эдвардстаун, штат Южная Австралия, стал миллионером благодаря вещему сну. Он в течение нескольких лет использовал при игре в лотерею один и тот же набор чисел, который однажды приснился ему, и сорвал джекпот.