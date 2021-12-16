Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина годами использовал в лотерее одни числа и выиграл 147 миллионов рублей

Мужчина несколько лет использовал один и тот же набор чисел и выиграл в лотерею

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Житель американского округа Уоштено, штат Мичиган, несколько лет играл в лотерею одними и теми же числами и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

62-летний Джеффри Филлипс купил лотерейный билет в магазине города Челси и вписал в него тот же набор чисел, который каждую неделю использовал для игры в лотерею в течение четырех лет.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля

«После розыгрыша я проверил выпавшие числа в сети и начал записывать их. После первых нескольких чисел я подумал: “Погодите-ка, они кажутся мне знакомыми”», — рассказал мужчина. В результате американец выиграл два миллиона долларов (147,8 миллиона рублей).

«Когда я понял, что выиграл, я позвонил жене и пригласил ее посмотреть на билет. Мы оба были в шоке. Мы до сих пор не осознали эту новость», — подчеркнул победитель.

Мужчина планирует потратить деньги на покупку нового дома и автомобиля. «Я не могу описать словами чувства от выигрыша. Я до сих пор не понимаю, что все это происходит на самом деле», — заявил он.

Ранее житель австралийского города Эдвардстаун, штат Южная Австралия, стал миллионером благодаря вещему сну. Он в течение нескольких лет использовал при игре в лотерею один и тот же набор чисел, который однажды приснился ему, и сорвал джекпот.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
В выходные в Москву придут заморозки
Россиянин сбил на зебре Невского проспекта двоих пешеходов и попал на видео
Стюардесса рассказала о происходящем на борту самолета при смерти пассажира
Российскую энергетическую компанию обвинили в желании получать прибыль
Малышева рассказала о вреде Омега-3 для здоровья
В России задумали по-новому решить проблему со стройками
Мигранты поставили рекорд по выводу денег из России
Microsoft разрешила ремонтировать свои гаджеты
Мужчина годами использовал в лотерее одни числа и выиграл 147 миллионов рублей
Вильфанд пообещал москвичам «циклонище» с похолоданием до минус 21 градуса
Россиянин забрался на седьмой этаж на подъемнике и признался девушке в любви
В российской школе пандус перекрыли колючей проволокой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter