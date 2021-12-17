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В Приднестровье прошла инаугурация президента

В Тирасполе состоялась инаугурация президента Приднестровья Вадима Красносельского

Кадр: Telegram-канал Sputnik Молдова

В Тирасполе прошла инаугурация президента Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Торжественная церемония инаугурации состоялась в государственном театре драмы имени Аронецкой. Красносельский принес присягу на верность народу Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Текст документа был подписан на трех языках — русском, молдавском и украинском.

В Telegram-канале агентства также отметили, что на инаугурации присутствовал посол России в Молдавии Олег Васнецов.

12 декабря в Приднестровье состоялись выборы главы республики. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ПМР, за Красносельского проголосовали 79,4 процента избирателей. Присягу на верность народу Приднестровья он приносил уже дважды. Его первая инаугурация в качестве президента ПМР состоялась 16 декабря 2016 года.

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Георгий Нестеров
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