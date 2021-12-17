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Пушков ответил на заявления Столтенберга о НАТО и Украине

Сенатор Пушков заявил, что слова Столтенберга о НАТО и Украине являются неверными
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Попытки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга представить Североатлантический альянс как миролюбивую организацию не выдерживают никакой критики. Так на его слова ответил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, последние заявления Столтенберга являются неверными — ни фактологически, ни политически. «Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке, наконец, откровенным вмешательством западной коалиции в Сирии, часть которой контролируется войсками США и Турции», — отметил Пушков.

Кроме того, постулат, который был объявлен Столтенбургом, является ложным принципом, который используется, когда это выгодно НАТО. Вместе с тем сенатор подверг критике слова генсека об отношениях альянса и Украины, которые касаются только самой Украины и тридцати стран НАТО.

«НАТО — военный альянс, а не гуманитарная организация. Это доказано его военными действиями, в том числе и в Европе — в Югославии впервые после Второй мировой войны была подвергнута бомбардировке европейская столица», — напомнил сенатор.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже несмотря на возражения России. Помимо этого, Брюссель также не отрицает возможности включить в состав альянса и Украину.

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Юлия Ямпольская
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