Пушков ответил на заявления Столтенберга о НАТО и Украине

Попытки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга представить Североатлантический альянс как миролюбивую организацию не выдерживают никакой критики. Так на его слова ответил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, последние заявления Столтенберга являются неверными — ни фактологически, ни политически. «Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке, наконец, откровенным вмешательством западной коалиции в Сирии, часть которой контролируется войсками США и Турции», — отметил Пушков.

Кроме того, постулат, который был объявлен Столтенбургом, является ложным принципом, который используется, когда это выгодно НАТО. Вместе с тем сенатор подверг критике слова генсека об отношениях альянса и Украины, которые касаются только самой Украины и тридцати стран НАТО.

«НАТО — военный альянс, а не гуманитарная организация. Это доказано его военными действиями, в том числе и в Европе — в Югославии впервые после Второй мировой войны была подвергнута бомбардировке европейская столица», — напомнил сенатор.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже несмотря на возражения России. Помимо этого, Брюссель также не отрицает возможности включить в состав альянса и Украину.