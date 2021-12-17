Популярный комик признался в уничтожении старых фотографий из Comedy Club

Резидент Comedy Club Александр Ревва рассказал о том, как относится к своим фотографиям, сделанным во времена, когда проект только начинал выходить на ТНТ. В шоу «Что было дальше?» на YouTube-канале Labelcom популярный комик заявил, что уничтожил старые снимки, так как не желал их видеть.

«Я не могу смотреть на те свои фотографии — это страшно. Я все сжег фотографии, хотя в интернете они все равно ходят», — признался комик. Он отметил, что на старых снимках его не узнает даже собственный ребенок. По словам комика, если дети подходят к нему с вопросом, он ли изображен на снимках тех лет, он отвечает отрицательно.

По словам Реввы, меняться он начал, когда посвятил свою деятельность музыке. «Я десять лет назад начал меняться. Пирожкову (комик занимается музыкой под псевдонимом Артур Пирожков — прим. «Ленты.ру») же десять лет. С тех пор стал говорить, что я самый красивый. Это надо говорить в зеркало», — пошутил юморист.

Ранее Ревва в образе Артура Пирожкова на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» получил звание «Лучший исполнитель». Тогда с этим не согласился рэпер Моргенштерн: он выскочил на сцену, назвал голосование нечестным, а затем завершил протест нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену.