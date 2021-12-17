Оценены препятствия для американских компаний в России

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью «Ленте.ру» рассказал о препятствиях для работы американских компаний в России.

По словам Родзянко, российское правительство не ограничивает американский бизнес. «И я не знаю примеров, когда оно ставило бы какие-то препятствия на пути бизнеса из США», — отметил Родзянко.

Также он рассказал, что препятствия существуют со стороны США и связаны с наложенными на Россию санкциями: «В дело вмешиваются геополитика и пропагандистский фон. Поэтому компании, работающие в Америке и планирующие глобальное расширение, хорошо подумают прежде чем приходить в Россию».

Геополитическая ситуация, по мнению главы AmCham, не сильно влияет на положение американского бизнеса в России: «Конечно, она влияет, и это не лучшее влияние, которое могло бы быть. И оно есть и с той, и с другой стороны. Однако успехи наших компаний и бизнеса здесь — они просто налицо. Они говорят о том, что работать можно и притом работать успешно».

Родзянко возглавляет Американскую торговую палату в России, отвечающую за связи между бизнесом двух стран, с 2013 года. В конце декабря истекает второй срок его полномочий, после чего он покинет свой пост.

