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Песков назвал недопустимые в России темы для шуток

Песков: в России нельзя шутить над религией и Великой Отечественной Войной

Фото: Reuters

В России недопустимо шутить над святыми для народа вещами, в частности, над религией и Великой Отечественной Войной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в эфире RTVI на вопрос журналистки Тины Канделаки.

По словам пресс-секретаря главы государства, нельзя шутить на героические, но болезненные темы для российской истории. Представитель Кремля уточнил, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение — там нет места юмору».

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Юлия Ямпольская
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