Песков назвал недопустимые в России темы для шуток

В России недопустимо шутить над святыми для народа вещами, в частности, над религией и Великой Отечественной Войной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в эфире RTVI на вопрос журналистки Тины Канделаки.

По словам пресс-секретаря главы государства, нельзя шутить на героические, но болезненные темы для российской истории. Представитель Кремля уточнил, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение — там нет места юмору».