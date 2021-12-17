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Названы сроки рассмотрения законопроекта о развитии местного самоуправления

Крашенинников: законопроект о развитии местного самоуправления рассмотрят в конце января

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы намерены рассмотреть законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ) в первом чтении в конце января 2022 года. Такие сроки назвал один из авторов документа председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

«Дальше, как вы знаете, у нас по этим законам есть 30 дней между первым и вторым чтением», — подчеркнул он.

Вместе с тем Крашенинников добавил, что у глав муниципалитетов, которым губернатор объявил выговор или вынес предупреждение, будет месяц, чтобы устранить проблемы и избежать отрешения от должности.

16 декабря главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления. Отмечается, что документ является следующим этапом по выстраиванию в стране единой системы публичной власти.

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Юлия Ямпольская
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