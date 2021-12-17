Сообщение об облучении через фонарные столбы на улицах оказалось недостоверным

Информация о том, что 5G-облучение проникает через фонарные столбы на улицах городов по всему миру, оказалась недостоверной. Она является частью теории заговора британского конспиролога Марка Стила. Он стал распространять эти сведения еще в 2016 году, а позднее назвал уличные фонари новым оружием.

По мнению Стила, в распределительную сеть Kill Grid, которая якобы распространяет «смертельную» технологию 5G, включены не только фонарные столбы, но и другие уличные предметы. В 2018 году он даже обращался к британской партии демократов и ветеранов, после чего его видео обрели вирусную популярность на YouTube. Затем он появился в фильме «5G Апокалипсис», снятом другим конспирологом, Сашей Стоуном. Некоторые издания, в частности, BuzzFeed, тогда писали, что с помощью фильма конспирологи пытались нажиться на своих последователях. В частности, Саша Стоун систематически собирает пожертвования от подписчиков.

В оригинальном ролике 2018-го года Марк Стил утверждал, что опасные 5g-фонари установлены в городе Гейтсхед на северо-востоке Англии. Власти города сразу же опровергли утверждения о том, что излучение от фонарей вызывает выкидыши у беременных, рак, кровотечение из носа и убивает птиц и животных. При этом в посте администрации города подчеркивается, что власти опровергают эту информацию не первый раз.

В социальных сетях Марка Стила наделяют такими титулами, как инженер, изобретатель, директор по технологиям и эксперт по системам вооружения. Он сам утверждал, что якобы работал в министерстве обороны. Однако эти звания он присуждал себе самостоятельно, в то время как доподлинно известно лишь то, что в 1990-х он работал вышибалой в баре и случайно ранил девочку-подростка, за что его обвинили по трем статьям. Отсутствие образования, научных публикаций и признания мировым сообществом прямо указывает на то, что сказанное Стилом — ненадежный источник информации.

Более того, в ролике, где Стил демонстрирует устройство фонарей, неясно, какого происхождения прибор показан в кадре, а действие описываемых частей не показывается — о них лишь на словах говорит закадровый голос. Кроме того, в сети невозможно найти чертежей, исследований или инструкций, в которых говорилось бы о заявленных Стилом функциях фонаря. В научных журналах можно лишь обнаружить статью о вредном воздействии синего и белого освещения на сетчатку глаза при длительном и интенсивном воздействии, которое невозможно в обычных условиях городского освещения.

5G — это безопасная технология скоростного интернета. Соответствующие заявления делают врачи, ученые и официальные лица по всему миру и в России. Например, замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев и член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков. Статьи о безопасности 5G размещены в различных крупных СМИ: РИА Новости, РБК, Лайфхакер и других.

В то же время сообщения об облучении от фонарей распространяются в соцсетях и на пользовательских форумах, но не освещаются в СМИ. Так, ролики Стила и других конспирологов публиковали сообщества «ВКонтакте» «Отменяем электронный концлагерь и глобализацию» (13,8 тысячи подписчиков), «Ромоданово Онлайн» (более 2 тысяч подписчиков), «ASDAP.RU - ТРАНСПОРТНЫЙ ПОРТАЛ» в «Одноклассниках» и многие пользователи.