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Напавший на школу при монастыре в Серпухове пошел на поправку

РЕН ТВ: состояние устроившего взрыв у школы в Серпухове стабильно, он идет на поправку

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

Устроившего взрыв у православной школы в Серпухове, 18-летнего Владислава Струженкова транспортировали вертолетом в больницу Подольска. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Врачи оценивают его состояние как стабильное, он находится в сознании и идет на поправку, уточняет Telegram-канал «112». В ближайшее время следователи собираются предъявить Струженкову обвинение.

13 декабря в 08:30 по Москве он совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Молодой человек пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизням ничего не угрожает.

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Любовь Ширижик
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