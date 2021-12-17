В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов
Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов
Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что главный санитарный врач области Дмитрий Козловских внес студентов вузов старше 18 лет в перечень подлежащих обязательной вакцинации «как самую активную социальную и возрастную группу населения».
Первый компонент учащимся нужно будет поставить до 1 февраля 2022 года, а второй компонент — до 1 марта 2022 года.