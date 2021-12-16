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Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Власти Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Власти Чувашии ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Об этом говорится в приказе главного санитарного врача региона, который опубликован на сайте республиканского Роспотребнадзора.

В документе уточняется, что перечень категорий подлежащих проведению обязательной вакцинации граждан дополнен для стабилизации эпидемиологической обстановки, а также для создания коллективного иммунитета.

Кроме пожилых жителей в список вошли лица с хроническими заболеваниями и учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений старше 18 лет. Отмечается. что первым компонентом вакцины необходимо привиться до 17 января 2022 года, а вторым — до 17 февраля 2022 года.

«Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим работы», — говорится в сообщении.

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Никита Абрамов
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