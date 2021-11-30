Еще в одном российском регионе пожилых обяжут прививаться от COVID-19

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и студентов

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Привиться должны будут жители региона старше 60 лет. Кроме того, совершеннолетние студенты также обязаны пройти вакцинацию. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Подлежащие вакцинации лица должны будут получить первый компонент до 20 декабря, а второй до 10 января 2022 года.

За минувшие сутки в челябинской области выявили 656 случаев коронавируса. Так, за все время пандемии по региону зарегистрировали 126 818 заболевших COVID-19.

Ранее еще в одном российском регионе — Приморье — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Постановление подписала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.