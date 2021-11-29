В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Власти Приморья ввели для граждан в возрасте 60 лет и старше обязательную вакцинацию

Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых ввели в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство края.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом региона Татьяной Детковской, граждане в возрасте 60 лет и старше будут обязаны привиться от COVID-19. До 25 декабря им необходимо поставить первый компонент вакцины, а до 25 января — второй. В противном случае они могут быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат.

Детковская также отметила, что именно среди этой группы населения фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, по ее данным, в регионе 23,5 процента всех заболевших составляют граждане в возрасте 60 лет и старше. При этом 74 процента всех смертей также приходится на эту возрастную категорию, а охват вакцинацией достигает всего 28,5 процента, рассказала главный санитарный врач края.

Ранее в Свердловской области также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что первым компонентом пожилые жители области должны привиться до 27 декабря 2021 года, а вторым компонентом — до 27 января 2022 года. Постановление не касается лиц с медотводом от прививки, а также переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.