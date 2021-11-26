В еще одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию пожилых

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что первым компонентов пожилые жители области должны привиться до 27 декабря 2021 года, а вторым компонентом — до 27 января 2022 года. Постановление не касается лиц с медотводом от прививки, а также переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.

24 ноября замгубернатора региона Павел Креков заявил, что в области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте.

Ранее в еще одном российском регионе — Ленинградской области — ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов старше 18 лет. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Ольги Историк, в области вакцинировано 50 процентов жителей старше 60 лет.