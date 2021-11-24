В российском регионе начали прорабатывать введение QR-кодов в транспорте

В Свердловской области прорабатывается введение QR-кодов в общественном транспорте. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, власти российского региона изучат опыт Татарстана, который первый в России ввел цифровые документы для доступа в транспорт. Для этого в республику будет направлена специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников министерства общественной безопасности и минтранспорта.

«Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы», — заявил Креков.

Замгубернатора подчеркнул, что власти могут принять решение о необходимости QR-кодов для определенного типа общественного транспорта. Соответствующий вопрос прорабатывается серьезно, добавил он.

Первым регионом, в котором ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте, стал Татарстан. Новые правила вступили в силу 22 ноября — документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт. За первый день после введения новых мер из транспорта высадили более 1000 пассажиров, многие жители конфликтовали с контролерами.