В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк, ее слова передает РИА Новости.

«Мною внесено постановление о дополнении внесения изменений в это постановление, в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов», — сказала Историк.

По ее словам, в постановление кроме пожилых жителей также добавили студентов старше 18 лет и государственных служащих. Она отметила, что в Ленобласти на данный момент прошли вакцинацию 50 процентов жителей старше 60 лет.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Ленинградской области за минувшие сутки выявили 425 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших за все время пандемии в регионе достигло 88 124.

Ранее власти другого российского региона — Псковской области — ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов вузов и колледжей.