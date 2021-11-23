Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

В Псковской области вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и колледжей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщается на сайте властей российского региона.

В соответствии с постановлением территориального управления Роспотребнадзора, привиться первым компонентом необходимо до 10 декабря. Вторым — до 10 января 2022 года. Уточняется, что вакцинированы должны быть не меньше 80 процентов от общего числа учащихся старше 18 лет.

По подсчетам главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, в настоящее время охват вакцинацией молодых людей составляет всего 25-30 процентов.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних студентов ввели в ряде других регионов России. Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.

22 ноября стало известно, что в муниципалитетах Югры до 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан. Это первый российский регион, который ввел подобную меру.