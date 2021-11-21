Иммунолог призвал к обязательной вакцинации категории россиян

Врач Жемчугов: нужно ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от коронавируса для россиян старше 60 лет необходимо ввести на федеральном уровне, поскольку они входят в группу риска с тяжелым течением заболевания. Такое мнение ТАСС выразил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что к такому возрасту у людей уже скапливаются определенные болезни, которые в совокупности могут способствовать тяжелому течению болезни. «Поэтому вакцинация для них — это защитное средство номер один», — считает Жемчугов.

Врач отметил, что у пожилых людей, как правило, все имеющиеся хронические заболевания имеют выраженное проявление. Кроме того, подчеркнул Жемчугов, у них, чаще всего, есть лечащий врач, который ведет это заболевание, и может подобрать оптимальный срок вакцинации, чтобы избежать пересечения с курсом лечения или периодом обострения.

Ранее в Минздраве назвали рекомендуемый для первичной вакцинации пожилых препарат. Замглавы ведомства Олег Гриднев считает, что для первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется выбирать отечественный препарат «Спутник V». Также может применяться однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Однако пожилым специалисты в первый раз советуют отдавать предпочтение двухкомпонентному препарату.