В Минздраве назвали рекомендуемый для первичной вакцинации пожилых препарат

Людям старше 60 лет для первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется выбирать отечественный препарат «Спутник V». Об этом в четверг, 18 ноября, заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев, пишет ТАСС.

Он отметил также, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» может применяться как для первичной вакцинации, так и для повторной. Пожилым, тем не менее, специалисты в первый раз советуют отдавать предпочтение двухкомпонентному препарату.

«В связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту», — сказал Гриднев.