В российском регионе людей старше 60 лет и силовиков обязали вакцинироваться

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и силовиков

Обязательную вакцинацию людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов ввели в Красноярском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

Горяев сообщил, что были подписаны соответствующие изменения в постановление главного санитарного врача по краю. Сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше были внесены в список отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации. Он также отметил, что охват данных категорий населения региона прививками не менее 80 процентов должен быть достигнут к 15 января следующего года.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября россиянам начали выдавать новые бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19. За новым образцом документа граждане России могут обратиться в многофункциональные центры. Получить сертификат также могут переболевшие коронавирусом и те, у кого есть противопоказания к вакцинации против COVID-19. Услуга актуальна для тех, кто не зарегистрировался на портале госуслуг и не может распечатать полученный на сервисе сертификат о получении прививки.

