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В Госдуме выступили против праздника в День окончания Великого стояния на Угре

Депутаты от Татарстана выступили против праздника в День окончания стояния на Угре

Картина А. Седова «Стояние на реке Угре»

Депутаты Государственной Думы от Татарстана выступили против объявления всероссийского праздника в День окончания Великого стояния на Угре. Об этом рассказал депутат Артем Прокофьев в разговоре с «Подъемом».

По его словам, данное предложение является ошибкой. «Я убежден, что нужно делать памятными именно те даты, которые объединяют нашу родину, а не могут породить дополнительный раздор. Когда это будет обсуждаться, я буду выступать против, я молчать не собираюсь», — подчеркнул парламентарий.

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В свою очередь первый заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов уточнил, что законопроект об этой дате не первый раз пытаются провести через парламент. По его словам, в том созыве «его выбросили, в этом опять пытаются вернуть».

Ранее комитет Государственной Думы по обороне поддержал инициативу сделать всероссийской памятной датой День окончания Великого стояния на Угре, который положил конец ордынскому игу. Однако президент Татарстана Рустам Минниханов направил в парламент отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты.

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Юлия Ямпольская
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