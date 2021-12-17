Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой и светящимися глазами

У берегов Калифорнии сфотографирована редчайшая рыба с прозрачной головой. Как сообщает издание Metro, это удалось сделать лишь в десятый раз за 81 год.

Ученые смогли снять малоротую макропину при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением во время погружения на глубину 650 метров. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.

Малоротая макропина была открыта в 1939 году, однако ее не удавалось сфотографировать до 2004 года. С тех пор ученые смогли получить лишь десять снимков. Для того чтобы сделать последний, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.

Рыба встречается у берегов Японии, Курильских островов, в Беринговом море, а также у западного побережья Северной Америки. Она обитает на глубинах от 500 до 800 метров, причем на большой глубине попадаются особенно крупные особи.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, Джей Бейлер обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении Бейлер понял, что перед ним редкий вид рыбы.