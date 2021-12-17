Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Подводный аппарат снял редчайшую рыбу с прозрачной головой и светящимися глазами

Редчайшую рыбу с прозрачной головой сфотографировали в десятый раз за 81 год

Кадр: MBARI

У берегов Калифорнии сфотографирована редчайшая рыба с прозрачной головой. Как сообщает издание Metro, это удалось сделать лишь в десятый раз за 81 год.

Ученые смогли снять малоротую макропину при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением во время погружения на глубину 650 метров. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня

Малоротая макропина была открыта в 1939 году, однако ее не удавалось сфотографировать до 2004 года. С тех пор ученые смогли получить лишь десять снимков. Для того чтобы сделать последний, понадобилось более 5600 погружений беспилотного аппарата.

Рыба встречается у берегов Японии, Курильских островов, в Беринговом море, а также у западного побережья Северной Америки. Она обитает на глубинах от 500 до 800 метров, причем на большой глубине попадаются особенно крупные особи.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего, штат Калифорния, Джей Бейлер обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении Бейлер понял, что перед ним редкий вид рыбы.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Политтехнолог описал сценарий возможного конфликта России и Европы
Появилось видео задержания ФСБ вербовщика ИГ в московском общежитии
Apple перейдет на собственные процессоры
«Лукойл» предупредил о рисках драматического роста цен на нефть
Матвиенко предложила заменить слова «кешбэк» и «каршеринг»
Опубликована карта новой армяно-азербайджанской железной дороги
Бразильский легионер «Зенита» рассказал об отношении к борщу, водке и кальсонам
Квартиру в российском городе опечатали вместе с пенсионеркой
Следствие не пустило гражданских медиков к ректору Шанинки
Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»
Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель вернулась в индустрию
Задержана бывшая участница списка Forbes
Познер назвал сходство русских и американцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter