Россиянке пригрозили выселением из-за беспорядка в квартире

В Перми судебные приставы пригрозили выселением из квартиры женщине, которая довела жилое помещение до антисанитарного состояния. Россиянка и ее сын сильно осложнили жизнь соседям — жуткий запах, исходящий из квартиры, затрудняет передвижение по подъезду. Семье дали месяц на уборку. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Соседи неоднократно пытались мирным путем разрешить проблемы с жильцами антисанитарной квартиры, но они всякий раз отказывались взаимодействовать, более того — угрожали гражданам ножом и били стекла в их квартирах. Из-за задолженности по квартплате в жилом помещении отключили свет и тепло. Со временем из квартиры сбежали даже грызуны и насекомые.

Соседи обратились за помощью к городской администрации. Чиновники пробовали выселить проблемную семью через суд, но им не хватало доказательств — нужен был акт обследования квартиры, но любители беспорядка никого не пускали внутрь. В итоге суд обязал ответчиков обеспечить доступ в квартиру для проведения проверки.

Судебные приставы в свою очередь добились разрешения на вскрытие дверей. Только после этого инспекторы попали внутрь, чтобы зафиксировать все нарушения. Чиновники поручили проблемным жильцам устранить выявленные недочеты. Если они не сделают этого в течение месяца, суд будет решать вопрос об их принудительном выселении.

Осенью 2020-го жительнице Тюмени также пригрозили выселением из-за бардака в квартире. Женщина превратила жилище в свалку, на нее пожаловались соседи. В квартире сотрудники Госжилинспекции увидели комнаты, заваленные грязными вещами, мусором, кошачьими экскрементами, в которых роились мухи, тараканы, мошки. За порчу жилого помещения женщину оштрафовали на тысячу рублей.