Проект губернатора Воронежской области превратит регион в промышленный центр

В Воронежской области начата программа по превращению региона в один из главных индустриальных центров страны. Проект «Новая индустриализация» был запущен по решению губернатора Александра Гусева в 2020 году. О целях программы и ее дальнейшем развитии «Ленте.ру» рассказали в областном правительстве.

Воронежская область должна войти в число 20 регионов-лидеров по промышленному производству — такова одна из главных задач проекта. Эта цель будет достигаться в том числе благодаря созданию и развитию преференциальных территорий, подчеркнули в областном правительстве. Так, в особой экономической зоне «Центр» появляются новые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, а для компаний-резидентов создаются благоприятные условия ведения бизнеса.

Для реализации проекта губернатор Александр Гусев добился финансирования региона на сумму в 8,4 миллиарда рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов. Планируется к 2024 году увеличить объемы производства с 505,9 до 780 миллиардов рублей в год и создать 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Для вхождения в двадцатку нам надо увеличить промышленное производство более чем на 30 процентов. Цель, хочу сказать, достижимая. Отдельная тема — развитие площадок: индустриального парка, особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития. Здесь мы финансами поддерживаем это направление», — рассказал о реализации программы губернатор.

В рамках программы «Новая индустриализация» растет соседняя промышленная зона — индустриальный парк «Масловский», где работают уже 19 организаций, чьи инвестиции в промышленность Воронежской области составили 24 миллиарда рублей. Помимо перечисленного, в планах властей – создание новых территорий с особым экономическим режимом. Речь идет о расширении территории индустриального парка «Масловский», создании ИП «Панинский» (со специализацией «агропромышленное производство», ИП «Подгоренский» (производство строительных материалов), ИП «Борисоглебский» (с широкой специализацией) и ИП «Богучарский».

«Задачи по развитию ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр" остаются и мы, безусловно, их будем выполнять. Но 250-500 гектаров — это будет предельная площадка, и концентрировать все в одном месте не совсем правильно. Как только мы определимся с параметрами новых площадок, будем в течение 5 лет искать новую крупную площадку», — сказал Александр Гусев.

По словам Александра Гусева, у Воронежской области нет задачи количественно наращивать технопарки. «Хорошо, когда у нас есть якорный инвестор и перспективы развития площадок. Тащить инфраструктуру в чистое поле — экономическое безумие. Поэтому мы будем сначала оценивать наличие заинтересованного инвестора, который генерировал бы налоговые поступления, покрывающие наши затраты. Если что-то не срастается, работаем дальше, чтобы появились такие резиденты, которые смогли бы дать нам окупаемость», — отметил глава региона.

Обеспеченность объектами инфраструктуры индустриальных зон Воронежской области составляет 73,3 процента от запланированных на данный момент 70 процентов. Количество рабочих мест в индустриальных зонах достигло 6 887. Объем инвестиций в уставной капитал в рамках функционирования индустриальных зон составил порядка 50 миллиарда рублей от запланированных 41,2 миллиарда рублей. Только за 2021 год 17 крупных инвесторов решили разместить производство на территории Воронежской области с общим объемом инвестиций 39 миллиардов рублей.

