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Посол России обвинил США в миграционном кризисе на границе ЕС

Антонов: миграционный кризис возник из-за попыток США навязать свое видение демократии
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что миграционный кризис на восточных границах Евросоюза (ЕС) возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток Запада навязать миру свое видение демократии. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий стала причиной серии региональных конфликтов. «В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции», — отметил он.

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Антонов подчеркнул, что следует отказаться от языка санкций и угроз в отношении Минска и попытаться решить проблему в рамках международного гуманитарного права. «Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском», — заявил посол.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом. Западные страны считают, что решение об этом принял сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, чтобы спровоцировать кризис.

Марина Совина
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