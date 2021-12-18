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Джонсону предсказали «опасный момент» после поражения на дополнительных выборах

Премьер Британии Джонсон может потерять поддержку депутатов после выборов в одном округе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переживает «опасный момент» после того, как возглавляемая им Консервативная партия потерпела историческое поражение на дополнительных выборах в Северном Шропшире. Об этом пишет британское издание Independent.

Малкольм Рифкинд, занимавший пост министра иностранных дел при Джоне Мейджоре, в разговоре с изданием предсказал, что Джонсон может потерять поддержку депутатов.

«Это маленький шаг для человечества и довольно большой скачок для Бориса Джонсона. Впервые за 200 лет это место не вернули члену парламента от тори», — прокомментировал Малкольм проигрыш консерваторов на дополнительных выборах.

При этом политик отметил, что из-за поражения на выборах Джонсону не будут выдвигать условия об уходе в отставку. Он добавил, что в Великобритании нет потенциального преемника нынешнего премьер-министра, хотя есть несколько потенциальных кандидатов.

17 декабря NBC News сообщило, что правящая Консервативная партия Великобритании проиграла на выборах в парламент в избирательном округе Северный Шропшир на западе Англии, впервые за почти 200 лет уступив мандат либеральным демократам. Консерватор Нил Шастри-Херст получил 31,6 процента голосов, кандидат от либеральных демократов Хелен Морган — 47,2. При этом лейбористы получили 9,7 процента, а зеленые — 4,6.

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Анна Филипенко
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