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На Украине высмеяли власти за «креативные решения» в экономике

Экономист Атаманюк: украинские власти ищут «креативное решение» для сдерживания цен на газ

Фото: Pixabay

Экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «НАШ» высмеял власти Украины за то, что монобольшинство взялось за поиск «креативного решения» для сдерживания цен на газ.

«Когда Арахамия (Давид Арахамия, глава партии "Слуга народа" — Прим. ред.), специалист такого широкого профиля, говорит, что надо искать креативный ход, у меня первое чувство — это испуг. Есть еще такой деятель Марченко (Сергей Марченко, министр финансов Украины — Прим. ред.). Когда у него показатели бюджета не бьют, и у него инфляция в два раза больше, чем он вещал об этом, рост экономики меньше, чем он говорил. Он собирает вокруг себя тех, кто ему комфортен, и говорит, мол, давайте сделаем мозговую атаку. Атака есть, мозгов нет», — заявил эксперт.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) привел Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации газопровода «Северный поток-2». По мнению директора по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольги Бельковой, новые аргументы могут повлиять на позицию профильного ведомства Германии.

Марина Совина
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