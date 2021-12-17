На Украине привели новые аргументы против «Северного потока-2»

«Оператор ГТС Украины» привел Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии новые аргументы наличия рисков и последствий в случае сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Оператора ГТС Украины».

По ее мнению, новые аргументы могут повлиять на позицию профильного ведомства Германии. «Мы еще раз обращаем внимание на угрозы, которые несет российский геополитический проект в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита [газа] через Украину», — сказала она.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

