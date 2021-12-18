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Минсельхоз прокомментировал информацию о риске дефицита кофе

Минсельхоз: в России не ожидается перебоев с поставкой кофе

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз) отреагировало на информацию о риске дефицита кофе в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная», — прокомментировали в пресс-службе и добавили, что в будущем также не ожидается перебоев с поставкой.

В министерстве сообщили, что общий объем импорта кофе в Россию с начала 2021 года составил 230 тысяч тонн. Также в ведомстве указали, что у ряда производителей, реализующих кофе в России, есть собственные плантации в Колумбии и Доминикане.

Ранее в декабре эксперты предупредили россиян о дефиците кофе. Продукт на бирже подорожал почти до максимума за десять лет. Например, цена наиболее востребованного сорта кофе — арабики — в 2021 году выросла примерно на 80 процентов. 

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Валентина Процкова
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