Названы наиболее устойчивые к девальвации валюты

За период с 1970-х годов наиболее устойчивыми к девальвации валютами оказались швейцарский франк, японская иена и датская крона. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина.

По словам финансиста, американский доллар остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов индекс валюты к корзине основных валют редко рос или падал более чем на 10 процентов по итогам года.

Аналитик отметил, что только в нескольких случаях годовое падение превышало 10 процентов. В 21 веке индекс доллара выходил за пределы коридора от +10 процентов до — 10 процентов только четыре раза: в 2002, 2003, 2005 в 2014 годах.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября. Финансист напомнил, что помимо геополитической обстановки на рубль оказало давление в том числе падение цен на нефть из-за угрозы нового штамма коронавируса. Таким образом, предпосылки для ослабления рубля сохраняются, отметил Бабин, однако курс доллара вряд ли достигнет 85 рублей к Новому году.