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Макей раскрыл подробности ответных мер Белоруссии на санкции ЕС

МИД Белоруссии: страна готова перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказался о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Подробности ответных мер республики на санкции ЕС политик раскрыл в интервью RT Arabic.

По словам главы белорусского МИД, Минск готов к сотрудничеству со всеми партнерами. При этом он подчеркнул, что страна также готова отвечать на все вводимые против нее санкции.

«Что касается заявлений президента [Александра] Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Белоруссии», — отметил он.

Ранее Макей заявил, что Белоруссия рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие. По словам министра, на подобный шаг Минск готов пойти, если почувствует угрозу со стороны НАТО.

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Валентина Процкова
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